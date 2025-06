Roma riscopre il Tevere | cinque nuovi parchi affaccio trasformano le banchine in oasi urbane

impatto rivoluzionario sulla qualità della vita urbana, trasformando il lungotevere in un’oasi di relax e bellezza naturale. Questi nuovi spazi verdi non solo arricchiscono il paesaggio romano, ma invitano anche a riscoprire il fiume come cuore pulsante della città, unendo sostenibilità, cultura e socialità. È un esempio concreto di come Roma stia rinascendo grazie a progetti lungimiranti e sostenibili, dimostrando che il futuro può essere green e accogliente per tutti.

Roma guarda di nuovo al suo fiume. Grazie a un importante piano di riqualificazione sostenuto dai fondi giubilari, nel 2025 sono stati inaugurati cinque nuovi parchi d’affaccio sul Tevere, che si aggiungono alle aree già esistenti a Marconi, Magliana e San Paolo. Un progetto ambizioso da 7,3 milioni di euro che ha restituito ai cittadini e ai turisti tratti di banchina prima abbandonati, degradati o invasi dai rifiuti. Un intervento che ha un duplice obiettivo: da un lato la tutela ambientale, dall’altro la volontà di offrire ai romani nuovi spazi di aggregazione, sport e cultura, sempre con lo sguardo rivolto al fiume che attraversa la città. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma riscopre il Tevere: cinque nuovi parchi affaccio trasformano le banchine in oasi urbane

Inaugurato il 5° Parco d’Affaccio sul Tevere! Con il nuovo Parco d’Affaccio del Foro Italico, si completa il progetto dei cinque parchi fluviali realizzati in meno di due anni per restituire ai cittadini il rapporto con il Tevere. Un’area completamente rigenerata, con t Vai su Facebook

