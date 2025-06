roma riemersa testa marmorea negli scavi di via alessandrina

Roma ancora una volta sorprende: durante gli scavi di via Alessandrina, è riemersa una straordinaria testa marmorea dell’epoca imperiale, un tesoro che arricchisce il nostro patrimonio e rivela i segreti di un passato glorioso. Questa scoperta testimonia come la Città Eterna continui a svelare le sue meraviglie nascosti sotto i suoi affascinanti strati. Un evento che emoziona e invita a conoscere più da vicino la sua storia millenaria.

Un’altra straordinaria scoperta archeologica nelle strade di Roma. Il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, ha annunciato sui social che nel corso degli scavi di via Alessandrina è riemersa una grande testa marmorea risalente all’ epoca imperiale. “Roma non smette mai di stupire. Sotto i nostri passi, ogni giorno, vive una storia millenaria che continua a emozionare il mondo. Durante gli scavi di via Alessandrina – avviati dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali lo scorso novembre grazie ai fondi del Pnrr – è riemersa una testa marmorea di grandi dimensioni: un volto maschile, con folta capigliatura ed espressione intensa, che per secoli è rimasto custodito dal tempo sotto la piazza del Foro di Traiano “, ha scritto Gualtieri nel suo post. 🔗 Leggi su Lapresse.it