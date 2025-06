Roma Paredes verso l’addio | il Boca Juniors preme

Roma, verso l'addio a Paredes, mentre il Boca Juniors preme. La finestra di calciomercato si apre il 1° luglio e la Roma si prepara con determinazione, puntando a rinforzare ogni reparto per competere ai massimi livelli nazionali ed europei. Con Gasperini sulla panchina, i giallorossi sono pronti a scrivere un nuovo capitolo di successi: il prossimo passo sarà rafforzare la rosa e lasciare il segno.

La finestra di calciomercato comincerà il 1° luglio ma la Roma vuole arrivarci nel migliore dei modi. In vista della prossima stagione, infatti, i giallorossi hanno bisogno di una rosa completa in ogni reparto, per poter fare la voce grossa tra Italia ed Europa. Il primo tassello è stato inserito, con Gian Piero Gasperini che è stato presentato come nuovo allenatore. Il coach di Grugliasco avrebbe già chiesto rassicurazioni al neo direttore sportivo Frederic Massara. Il focus del dirigente italiano andrebbe alle cessioni inevitabili, con i capitolini che dovrebbero rispettare i paletti imposti dal Fair Play Finanziario. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Paredes verso l’addio: il Boca Juniors preme

