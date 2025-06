Roma online il nuovo sito dedicato al clima della Capitale

Roma si prende cura del suo clima con un nuovo strumento digitale: romaperilclima.it. Un portale innovativo che offre approfondimenti su come il clima sta cambiando nella Capitale, le iniziative dell’amministrazione e pratiche concrete per cittadini e imprese. Con informazioni sui consumi energetici e uno “Sportello energia” dedicato a risparmiare in bolletta, il sito invita tutti a contribuire alla lotta contro l’inquinamento. Per un futuro più sostenibile, scopriamolo insieme.

Come è cambiato il clima a Roma, cosa sta facendo l'amministrazione di fronte alla sfida dei cambiamenti climatici e cosa può fare ogni cittadino e cittadina singolarmente per ridurre inquinamento ed emissioni. Per approfondire questi temi nasce romaperilclima.it , il nuovo sito della Capitale presentato ieri in Campidoglio e articolato in due grandi sezioni – clima ed energia – con uno sportello da contattare online per capire come ridurre il proprio impatto sull'ambiente e la propria spesa energetica.

Nuovo incontro organizzato dall'Ufficio Clima nell'ambito del lavoro in corso sulla strategia di adattamento climatico di Roma Capitale. Mercoledì 25 giugno, nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, si parlerà di come "Ridurre l'impatto del caldo nei q Vai su Facebook

Elevate #temperature nella Capitale: sabato 14 e domenica 15 è previsto il livello 3 (bollino rosso). ?Saranno attivi tre presidi della Croce Rossa, dotati di tende climatizzate, posizionati in aree strategiche del centro città. Info http://tinyurl.com/f36em2x Vai su X

