Roma oggi manifestazioni contro guerre e riarmo | attese 10mila persone

Due manifestazioni nel pomeriggio del 21 giugno a Roma, contro le guerre nel mondo e il piano di riarmo europeo. Attesi 10mila partecipanti in totale. La prima manifestazione, promossa dal coordinamento Disarmiamoli con oltre 400 associazioni aderenti, sfila in corteo da piazza Vittorio Emanuele II fino a via dei Fori Imperiali, dove alla fine si tiene un flashmob: sono circa 5mila i partecipanti previsti, lungo un percorso che tocca via dello Statuto, via Cavour e largo Corrado Ricci. Parallelamente, parte un secondo corteo da piazzale Ostiense con arrivo in via Celio Vibenna, nei pressi del Circo Massimo, attraverso Porta San Paolo, viale Aventino e via di San Gregorio. 🔗 Leggi su Lapresse.it