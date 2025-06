Roma occupa la casa del padre | arrestato 33enne a Montesacro

Una scena incredibile a Montesacro: un 33enne occupa illegalmente la casa del padre, forzando l’ingresso e installando un chiavistello per bloccare l’accesso. L’intervento dei carabinieri ha portato all’arresto dell’uomo, che aveva trasformato il suo ritorno in una situazione surreale e complicata. La vicenda evidenzia ancora una volta come le tensioni familiari possano sfociare in episodi di illegalità, lasciando tutti senza parole.

L’uomo aveva forzato l’ingresso e installato un chiavistello per impedire l’accesso ROMA – Scena surreale giovedì sera nel quadrante nord della Capitale, dove i carabinieri della Compagnia Montesacro sono intervenuti in un’abitazione dopo la segnalazione di un uomo impossibilitato a rientrare nella propria casa. Secondo quanto raccontato al 112, l’uomo si era assentato nel pomeriggio per delle visite mediche. Tornato a casa, ha trovato la serranda della porta finestra divelta. Il portone d’ingresso, bloccato dall’interno, non gli ha permesso di accedere. Solo attraverso la finestra forzata è riuscito, con difficoltà, a entrare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, occupa la casa del padre: arrestato 33enne a Montesacro

In questa notizia si parla di: casa - roma - montesacro - occupa

