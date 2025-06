Roma missione Fair Play Finanziario | Massara lavora sulle plusvalenze

La Roma si prepara a affrontare la sfida del Fair Play Finanziario con determinazione e strategia, sotto la guida di Frederic Massara. Con l’obiettivo di garantire gli introiti necessari entro il 30 giugno, il club punta sulle plusvalenze come leva principale per rispettare i vincoli e consolidare il nuovo progetto. È solo l’inizio di una stagione cruciale: il percorso verso equilibrio economico e competitività è appena cominciato, e le prossime mosse saranno decisive.

Primo, e quasi imprescindibile: garantire entro il 30 giugno gli introiti necessari a rispettare i vincoli imposti dal Fair play finanziario. La Roma non è obbligata a farlo – si potrebbe infatti scegliere di pagare una sanzione – ma il nuovo corso giallorosso, inaugurato da Frederic Massara, parte da qui. Il neo direttore sportivo si è reinsediato a Trigoria da appena ventiquattro ore e ha già messo la scadenza di fine mese in cima alle priorità . Mancano ancora due sessioni di mercato prima della fine delle restrizioni UEFA, ma per ora bisogna ancora fare i conti con i paletti finanziari. E possibilmente superarli, perché l’obiettivo, per quanto urgente, non è fuori portata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, missione Fair Play Finanziario: Massara lavora sulle plusvalenze

In questa notizia si parla di: roma - fair - play - finanziario

Roma, Ranieri vince il premio Fair Play: “Emblema di eleganza e correttezza” - Claudio Ranieri, simbolo di eleganza e correttezza, si prepara a vivere l’ultima partita sulla panchina della Roma, una sfida decisiva contro il Torino.

? Frederic #Massara: "La Roma ha una rosa di valore. Ci sono già molti giocatori forti, siamo convinti di poter costruire una squadra ancora più forte" "Siamo tutti a conoscenza che ci sono dei paletti piuttosto stringenti da rispettare con il fair play finanziario, Vai su X

La Roma deve ancora rientrare nei paletti del Fair Play finanziario (entro il 30 giugno) e la cessione dell'ivoriano non è esclusa: arrivato a parametro zero, vale intorno ai 40 milioni di euro e porterebbe ad una maxi plusvalenza... Vai su Facebook

La Roma e il Fair Play Finanziario: perché potrebbe esserci una cessione importante entro il 30 giugno; Roma, Massara: Faremo un mercato sostenibile, Gasperini creerà un'identità chiara; Roma, tutti i paletti dell’accordo con l’UEFA sul Fair Play Finanziario.

Perché la Roma è limitata sul mercato (e fino a quando) dai paletti del Fair Play Finanziario? - La Roma dovrà muoversi con cautela sul mercato per le prossima due sessioni di mercato, ovvero quella che partirà a luglio e quella invernale. Da msn.com

Roma, subito 11 milioni. Via Shomurodov per avere i conti in regola - L’unico “pareggio” che l’ambiziosa Roma di Gian Piero Gasperini sogna di realizzare nei prossimi giorni è quello di bilancio: più di una vittoria da tre punti, molto di più, in nome del Fair Play fina ... informazione.it scrive