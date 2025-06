Roma Massara si presenta | Un orgoglio esser tornato la rosa è di valore

Tornare in questo club è come tornare a casa, un orgoglio che mi riempie di emozione e responsabilità. Sono felice di rivedere la Roma tornare a brillare, con una rosa del valore di 232 milioni, pronta a scrivere nuovi capitoli di successo. La passione e l’ambizione sono il motore di questa squadra, e io sono qui per contribuire a realizzare grandi traguardi. Un nuovo inizio che promette di essere entusiasmante...

Sono stati giorni concitati quelli vissuti dalla Roma. Già, perché i giallorossi hanno detto addio all’ormai ex direttore sportivo Florent Ghisolfi. Al posto del dirigente francese, per ricoprire questo delicato ruolo, è stato scelto Frederic Massara, che ha già militato tra le fila capitoline dal 2011 al 2019. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni dei canali ufficiali del club, il classe 1968 si è presentato: “ Tornare in questo club è motivo di grande orgoglio. Qui ho vissuto momenti significativi della mia carriera, legandomi alla città e la tradizione della società. Ma, al di là del sentimento che ho conservato in questi anni, non vedo l’ora di abbracciare questa nuova sfida sportiva che ci attende”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Massara si presenta: “Un orgoglio esser tornato, la rosa è di valore”

