Roma la partenza del corteo contro il riarmo | striscioni e bandieroni di pace e Palestina

I manifestanti, tra striscioni colorati e bandiere della Palestina, si sono mobilitati con entusiasmo per gridare un fermo no alla guerra, al riarmo e alle ingiustizie. Il corteo, partito da Piazzale Ostiense e diretto verso i Fori Imperiali, rappresenta un forte gesto di solidarietà e speranza in tempi di conflitto. Con circa 5.000 persone presenti, il messaggio è chiaro: è tempo di costruire la pace e affrontare insieme le sfide globali.

È partito da piazzale Ostiense il corteo ‘No guerra, Riarmo, genocidio, autoritarismo’, promosso da diverse sigle pacifiste, associazioni e collettivi. Il percorso, che si snoda fino a via dei Fori Imperiali, porterà i manifestanti a pochi passi dal Colosseo. Secondo una prima stima, sarebbero presenti in piazza circa 5mila persone. Sullo striscione in testa al corteo campeggia lo slogan: ‘Fermiamo la guerra, costruiamo la pace ‘. I manifestanti hanno anche srotolato bandieroni della pace e della Palestina. Presente anche una delegazione di studenti e attivisti per i diritti umani. Massiccio il dispiegamento di forze dell’ordine per la gestione dell’ordine pubblico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, la partenza del corteo contro il riarmo: striscioni e bandieroni di pace e Palestina

In questa notizia si parla di: pace - corteo - riarmo - bandieroni

"Siamo Umani": a Caserta corteo per la pace e i diritti - Domani, sabato 24 maggio, a Caserta si svolgerà il corteo "Siamo Umani - Pace, Diritti, Beni Comuni" promosso da diverse realtà locali.

Conte: "Popolo che dice no al riarmo è la stragrande maggioranza" #roma #corteoperlapace #21giugno Vai su X

Da Sud a Nord Italia siamo in viaggio per Roma. Ci vediamo alle ore 14:00 in Piazza Vittorio Emanuele per il corteo! Contro riarmo, guerra e genocidio. Contro la Nato. Per il disarmo generalizzato! Disarmiamoli! Vai su Facebook

Roma, la partenza del corteo contro il riarmo: striscioni e bandieroni di pace e Palestina; Roma, in migliaia alle manifestazioni: sfilano le bandiere palestinesi | Conte: La corsa al riarmo è folle; VIDEO Roma, la partenza del corteo contro il riarmo: striscioni e bandieroni di pace e Palestina - LaPresse.

Roma, la partenza del corteo contro il riarmo: striscioni e bandieroni di pace e Palestina - (LaPresse) È partito da piazzale Ostiense il corteo 'No guerra, Riarmo, genocidio, autoritarismo', promosso da diverse sigle pacifiste, ... Riporta stream24.ilsole24ore.com

Roma, doppia mobilitazione contro guerra e riarmo: migliaia in corteo per la pace - Conte: "Una corsa folle che sottrae risorse al welfare e non garantisce sicurezza" ... Secondo tg.la7.it