Roma la campagna abbonamenti prosegue a gonfie vele | superata quota 20.000

La passione dei tifosi giallorossi non si ferma mai: con oltre 20.000 abbonamenti venduti, l’entusiasmo per la prossima stagione è alle stelle. L’arrivo di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore, affiancato da Claudio Ranieri e Frederic Massara, dà nuova linfa a una Roma desiderosa di rivalsa. Dopo un’annata difficile, i tifosi sognano di tornare allo stadio e scrivere insieme un nuovo capitolo di successi e emozioni.

La stagione si è conclusa da poco meno di un mese, ma i tifosi della Roma già non vedono l'ora di tornare allo stadio. L'ingaggio come allenatore di Gian Piero Gasperini, che lavorerà al fianco di Claudio Ranieri e Frederic Massara per costruire una rosa competitiva, ha riportato entusiasmo all'interno dell'ambiente giallorosso, con la squadra reduce da un'annata travagliata con due esoneri e risultati altalenanti, ma comunque chiusa al quinto posto in classifica a -1 dalla zona Champions League. La risposta dei tifosi dalla campagna abbonamenti. La risposta dei tifosi arriva dalla campagna abbonamenti, che prosegue a gonfie vele nonostante il caos registrato lunedì 16 giugno, con errori nei dati personali, invii di tessere a mail sbagliate e una momentanea interruzione del portale.

