Roma in migliaia alle manifestazioni | sfilano le bandiere palestinesi | Conte | La corsa al riarmo è folle

A Roma, migliaia di persone si sono riversate nelle strade, sfilando con bandiere palestinesi in un clima di forte mobilitazione. Due cortei principali hanno animato la manifestazione, uno promosso da "Stop ReArm Europe" e l’altro dal coordinamento “Disarmiamoli”, coinvolgendo associazioni come Potere al Popolo e Pro-Pal. Di fronte a questa piazza vibrante, i leader politici di PD, M5S e Avs hanno presentato una mozione unanime per chiedere lo stop alla cooperazione militare con Israele, segnando un momento di grande attenzione politica e sociale.

Due i cortei: il primo organizzato dalla rete "Stop ReArm Europe", il secondo promosso dal coordinamento "Disarmiamoli" con Potere al Popolo, Pro-Pal e collettivi. Presentata una mozione unitaria dai leader di Pd-M5s-Avs per chiedere lo stop alla cooperazione militare con Israele.

