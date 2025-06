Roma in migliaia al corteo per la pace | sfilano le bandiere palestinesi | Conte | Popolo che dice no al riarmo è la stragrande maggioranza

In una Roma vibrante di passione e speranza, migliaia di cittadini si sono riuniti in corteo per la pace, sventolando bandiere palestinesi e gridando un fermo no al riarmo. Con oltre 232 persone che hanno partecipato, l’evento si trasforma in un potente messaggio di solidarietà e richiesta di cambiamento. I leader dell’opposizione, uniti in una mozione condivisa, chiedono al governo di interrompere ogni collaborazione militare con Israele, dando voce a un popolo che desidera pace e giustizia.

I leader dell'opposizione hanno presentato una mozione unitaria in cui si chiede al governo di interrompere la collaborazione militare con Israele.

Roma, in migliaia al corteo per la pace: sfilano le bandiere palestinesi | Conte: "Popolo che dice no al riarmo è la stragrande maggioranza" - Sarebbero almeno 100mila, secondo gli organizzatori, le persone che hanno preso parte alla manifestazione nazionale, partita da Porta San Paolo, "No guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo". Scrive msn.com

