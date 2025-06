Roma in migliaia al corteo per la pace | sfilano le bandiere palestinesi | Al fianco dei popoli contro Netanyahu e Trump

A Roma, migliaia di persone si sono riunite in un corteo per la pace, sventolando le bandiere palestinesi e unendo le voci contro le politiche di Netanyahu e Trump. La manifestazione segna un forte messaggio di solidarietà internazionale e di richiesta di cambiamento, mentre i leader dell'opposizione presentano una mozione unanime per fermare la collaborazione militare con Israele. È un momento storico di impegno e speranza per un futuro più giusto.

I leader dell'opposizione hanno presentato una mozione unitaria in cui si chiede al governo di interrompere la collaborazione militare con Israele. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, in migliaia al corteo per la pace: sfilano le bandiere palestinesi | "Al fianco dei popoli contro Netanyahu e Trump"

In questa notizia si parla di: roma - migliaia - corteo - pace

Il giorno di Leone XIV: i leader mondiali a Roma e migliaia di fedeli già in piazza - Oggi a Roma inizia ufficialmente il pontificato di Papa Leone XIV, con migliaia di fedeli già in piazza e i leader mondiali presenti.

Da Sud a Nord Italia siamo in viaggio per Roma. Ci vediamo alle ore 14:00 in Piazza Vittorio Emanuele per il corteo! Contro riarmo, guerra e genocidio. Contro la Nato. Per il disarmo generalizzato! Disarmiamoli! Vai su Facebook

Roma: in migliaia alla manifestazione contro la guerra a Gaza; Conte chiude la manifestazione per la pace: Siamo 100mila. Si rompe luna di miele costruita da Meloni con bugie; Pace, a Roma decine di migliaia in corteo.

Roma, in migliaia al corteo per la pace: sfilano le bandiere palestinesi | "Al fianco dei popoli contro Netanyahu e Trump" - Sarebbero almeno 100mila, secondo gli organizzatori, le persone che hanno preso parte alla manifestazione nazionale, partita da Porta San Paolo, "No guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo". Come scrive msn.com

Roma, in centinaia al corteo per la pace: sfilano le bandiere palestinesi | "Al fianco dei popoli contro Netanyahu e Trump" - A Roma centinaia di persone sono arrivate in piazzale Ostiense per la Manifestazione nazionale 'No guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo'. Riporta informazione.it