Roma in centinaia al corteo per la pace | sfilano le bandiere palestinesi | Al fianco dei popoli contro Netanyahu e Trump

A Roma, centinaia di manifestanti scendono in corteo, sventolando bandiere palestinesi e unendo le voci contro le politiche di Netanyahu e Trump. Leader dell’opposizione presentano una mozione storica, chiedendo al governo di interrompere la collaborazione militare con Israele. È un momento di forte fermento politico e sociale, che evidenzia il desiderio di pace e solidarietà internazionale. La strada per un futuro più giusto passa anche attraverso queste mobilitazioni.

I leader dell'opposizione hanno presentato una mozione unitaria in cui si chiede al governo di interrompere la collaborazione militare con Israele.

