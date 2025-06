Roma in 5mila al corteo per la pace | sfilano le bandiere palestinesi | Al fianco dei popoli contro Netanyahu e Trump

A Roma, 5.000 persone si sono riunite in un corteo per la pace, sfilando con bandiere palestinesi e al fianco dei popoli colpiti da conflitti. Leader dell’opposizione hanno presentato una mozione unitaria chiedendo al governo italiano di interrompere la collaborazione militare con Israele. Un gesto forte che mostra come la solidarietà possa diventare un potente strumento di cambiamento, unendo voci diverse per un futuro più giusto e pacifico.

I leader dell'opposizione hanno presentato una mozione unitaria in cui si chiede al governo di interrompere la collaborazione militare con Israele.

