Roma giovane minaccia il suicidio in via dei Fori Imperiali

Roma questa mattina si è tinta di preoccupazione quando un giovane straniero ha minacciato il suicidio in via dei Fori Imperiali, salendo sul balcone di un edificio vicino ai Mercati di Traiano. Immediata la risposta delle forze dell’ordine, impegnate in un delicato dialogo per scongiurare il peggio. La situazione, ancora in corso, tiene col fiato sospeso tutta la città, evidenziando l’importanza di intervenire tempestivamente nei momenti di crisi.

Roma, 21 giugno 2025 – Momenti di tensione questa mattina press o i Mercati di Traian o, dove un giovane di nazionalità straniera è salito sul balcone dell’edificio minacciando di togliersi la vita. Sul posto sono immediatamente intervenute alcune pattuglie del I Gruppo “Centro” della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno avviat o un delicato dialogo con il ragazzo nel tentativo di dissuaderlo dal gesto estremo. L’intervento si è protratto per diverso tempo durante il quale gli agenti hanno mantenuto la calma e cercato un contatto umano con il giovane. Fondamentale si è rivelata la collaborazione di un connazionale dell’uomo, che ha fatto da interprete facilitando la comunicazione con gli agenti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

