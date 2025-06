Roma giovane minaccia il suicidio ai Mercati di Traiano | salvato dopo ore di tensione

Roma si stringe intorno a un giovane minaccioso ai Mercati di Traiano, dove per ore il suo gesto ha tenuto in bilico la città. L’intervento tempestivo di un maresciallo e di un mediatore culturale ha permesso di evitare il peggio, dimostrando ancora una volta il valore della collaborazione e della presenza umana nei momenti di crisi. Un salvataggio che sottolinea come, anche nelle situazioni più difficili, la solidarietà possa fare la differenza.

Provvidenziale l’intervento di un maresciallo e di un mediatore culturale ROMA – Attimi di paura nel cuore della Capitale, ai Mercati di Traiano, dove questa mattina un giovane di nazionalità straniera è salito su un balcone minacciando di togliersi la vita. Sul posto sono intervenute pattuglie del I Gruppo “Centro” della Polizia Locale di Roma Capitale, insieme a carabinieri e vigili del fuoco. Le forze dell’ordine hanno gestito con grande cautela l’intervento, cercando un dialogo con il ragazzo in evidente stato di agitazione. Fondamentale si è rivelata la presenza di un connazionale, che ha fatto da interprete nei primi momenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, giovane minaccia il suicidio ai Mercati di Traiano: salvato dopo ore di tensione

