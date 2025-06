Roma giovane falco pellegrino resta intrappolato | salvato dai Vigili del fuoco

Roma, 21 giugno 2025 – Un giovane Falco Pellegrino è stato appena salvato dai Vigili del Fuoco di Roma in un’operazione che lascia senza fiato. La squadra VF 1/A della Sede Centrale ha dimostrato grande professionalità nel recuperare il piccolo volatile intrappolato in una situazione rischiosa in via Volturno. Questo intervento dimostra ancora una volta come il coraggio e la dedizione dei nostri soccorritori siano fondamentali per proteggere la fauna urbana e preservare i tesori della natura anche in città.

Roma, 21 giugno 2025 – Il Comando dei Vigili del fuoco di Roma ha coordinato un’operazione di recupero di un giovane Falco Pellegrino in Via Volturno. L’intervento è stato condotto dalla squadra VF 1A della Sede Centrale del Comando di Roma, che ha dimostrato grande professionalità e accortezza nel gestire la situazione. La squadra è stata inviata in Via Volturno per recuperare il piccolo falco che si trovava intrappolato all’interno di una chiostrina di un palazzo. Gli operatori hanno agito con estrema cautela per evitare di arrecare qualsiasi danno al rapace. Una volta recuperato, il falco è stato posto in un contenitore idoneo e trasportato tempestivament e presso il Centro Recupero Fauna Selvatica (LIPU) all’interno del Bioparco di Roma. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

