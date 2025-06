Roma Gasperini vuole un giocatore del Napoli nella sua squadra

L’atmosfera a Roma si infiamma: con Gasperini al timone, i tifosi sognano in grande. La sua visione ambiziosa si mescola all’entusiasmo crescente, sostenuto dal direttore sportivo Massara e dall’esperienza di Claudio Ranieri. Con già 15.000 abbonamenti rinnovati, la capitale si prepara a una stagione avvincente. Ma cosa bolle in pentola? Si vocifera di un colpo di scena legato a un giocatore del Napoli, pronto a cambiare le sorti della squadra.

A Roma si sente da subito l’effetto Gian Piero Gasperini. La sua Roma sta iniziando a prendere forma grazie anche al ds Massara che è tanto stimato dai tifosi e alla consulenza del grande ex, Claudio Ranieri. C’è quindi tanto entusiasmo nelle capitale d’Italia, sarebbero infatti già 15000 gli abbonamenti rinnovati, numeri ben oltre le . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: roma - gasperini - vuole - giocatore

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

“Giocassi oggi sarei il migliore al mondo, non mi viene in mente in Europa un giocatore più forte del miglior Totti. Gasperini? Non so se essere fiducioso o no, valutiamolo. Per allenare la Roma ci vuole tanta personalità, dovrà essere bravo a imporsi” [ Totti a G Vai su Facebook

Calciomercato Roma - Lucumi il preferito di Gasperini: il Bologna vuole i 28 milioni della clausola #ASRoma https://vocegiallorossa.it/primo-piano/calciomercato-roma-lucumi-sempre-il-preferito-di-gasperini-il-bologna-vuole-i-28-milioni-della-clausola-2690 Vai su X

Roma, Gasperini: Mi aspetto un mercato che cambi la prospettiva. La Juve? Questa è la strada giusta; Chi entra e chi esce dalla rosa della Roma con Gasperini; Roma, i dieci uomini di Gasperini: chi sono i giocatori sicuri di restare e chi è sotto osservazione.

Roma, Gasperini vuole un giocatore del Napoli nella sua squadra - La sua Roma sta iniziando a prendere forma grazie anche al ds Massara che è tanto stimato dai ... Segnala dailynews24.it

Scambio con la Juve: irrompe la Roma - Un giocatore, entrato nel mirino della Juventus che lo voleva e vuole prenderlo con lo scambio, per il quale l’ex direttore Ghisolfi ... asromalive.it scrive