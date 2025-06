Roma flash mob di Legambiente contro la povertà climatica

Martedì 24 giugno alle 10:30, la Garbatella si trasforma in palcoscenico di un energico flash mob promosso da Legambiente per combattere la povertà climatica. Con il lancio della campagna nazionale “Che caldo che fa!”, l’obiettivo è sensibilizzare sulle conseguenze delle ondate di calore nelle città italiane e promuovere soluzioni sostenibili per città più fresche e giuste. Un’occasione unica per unire voce e azione contro il riscaldamento globale.

Parte dalla Garbatella la campagna nazionale “Che caldo che fa!” ROMA – Un flash mob per accendere i riflettori sulla “povertà climatica”. È quello in programma martedì 24 giugno alle 10.30 al Parco della Garbatella, in via Rosa Raimondi Garibaldi, con cui Legambiente darà ufficialmente il via alla nuova campagna nazionale intitolata “Che caldo che fa! Contro la cooling poverty: città + fresche, città + giuste”. L’iniziativa, sostenuta dal Banco dell’Energia, mira a contrastare le conseguenze delle ondate di calore, sempre più frequenti, su chi non ha mezzi per proteggersi. Durante la mattinata, saranno presentati i dati dei monitoraggi effettuati nei quartieri Garbatella e Don Bosco, insieme a proposte concrete per le amministrazioni locali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, flash mob di Legambiente contro la povertà climatica

