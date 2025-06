Roma falco pellegrino smarrito in una chiostrina | salvato dai vigili del fuoco

una gabbia, è stato prontamente affidato alla Lipu Roma, che si occuperà di garantire il suo recupero e reinserimento naturale. Un’azione di salvataggio che dimostra come, anche nelle situazioni più imprevedibili, il coraggio e la professionalità possano fare la differenza, riportando la natura nel cuore della città.

Il giovane rapace è stato recuperato in via Volturno e affidato alla Lipu ROMA – Mattinata insolita in via Volturno, zona Castro Pretorio, dove un giovane esemplare di falco pellegrino si è smarrito finendo intrappolato all’interno della chiostrina di un palazzo. Ad intervenire sono stati i vigili del fuoco, allertati dai residenti. L’operazione di recupero è stata eseguita con la massima cautela. Il rapace, una volta messo in sicurezza dentro un contenitore adatto al trasporto, è stato affidato al Centro recupero fauna selvatica della Lipu, situato all’interno del Bioparco di Roma. Il giovane falco, in buone condizioni, sarà ora seguito dagli esperti per valutarne la possibilità di reintroduzione in natura. 🔗 Leggi su Romadailynews.it