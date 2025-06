Roma ecco il primo compito di Massara | fare plusvalenze entro il 30 giugno | servono 10 milioni

Roma si prepara a una sfida importante: il primo compito di Massara, nuovo ds giallorosso, è chiaro e urgente. Entro il 30 giugno bisogna generare 10 milioni di plusvalenze per sistemare i conti e rispettare i parametri economici. La stagione di cessioni si apre con decisioni strategiche che potrebbero segnare il futuro della squadra. L’obiettivo? Riuscire a valorizzare al massimo il patrimonio del club e consolidare la posizione in classifica.

Roma, il primo compito di Massara, nuovo ds dei giallorossi, è quello di fare plusvalenze entro il 30 giugno: servono 10 milioni La Roma si muove con urgenza sul fronte delle cessioni per sistemare i conti entro il 30 giugno, data cruciale per chiudere il bilancio annuale in attivo e generare le plusvalenze necessarie. L’obiettivo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com