Roma disposta una perizia sul cedimento degli alberi

Roma si mobilita per garantire la sicurezza degli alberi e prevenire tragedie. La procura ha disposto una perizia approfondita su tutti i cedimenti e crolli recenti, compreso quello che ha avuto tragicamente come vittima Francesca Ianni al parco Livio Labor. Un passo fondamentale per tutelare cittadini e patrimonio verde della città , affrontando con responsabilità e attenzione un’emergenza che non può più essere ignorata.

