Roma Daspo e multe per prostituzione all’Eur | fermato un uomo e due donne

Continuano i controlli antidegrado dei carabinieri, ordinanza di allontanamento per 48 ore ROMA – Ancora un intervento dei carabinieri all’Eur, dove proseguono i controlli antidegrado coordinati con le linee strategiche del prefetto di Roma, Lamberto Giannini. Questa volta a finire nel mirino dei militari della compagnia Eur sono stati un uomo e due donne, sorpresi mentre si prostituivano in strada. L’uomo, di origine brasiliana, è stato fermato in viale Oceano Pacifico. Le due donne, entrambe di origine romena, si trovavano una in viale Santi Pietro e Paolo, l’altra in via Dodecaneso. Per tutti e tre è scattato il Daspo urbano, con ordine di allontanamento per 48 ore, in quanto la loro presenza avrebbe limitato l’accessibilità e la fruizione delle strade pubbliche. 🔗 Leggi su Romadailynews.it