Roma si mobilita per una giornata di protesta senza precedenti, con cortei contro la guerra e il riarmo europeo. Organizzate nell’ambito della settimana di mobilitazione europea in vista del vertice Nato di fine giugno, queste manifestazioni coinvolgono cittadini, associazioni e movimenti come Arci e Ferma il Riarmo. È un momento cruciale per far sentire la voce di chi chiede pace e disarmo, perché la speranza di un futuro più giusto parte dalla solidarietà e dall’impegno di tutti noi.

Roma scende in piazza per protestare contro la guerra e contro il riarmo europeo, chiamando tutta Italia con sé. Sono due le manifestazioni della giornata di oggi, 21 giugno, organizzate nell’ambito della settimana di mobilitazione europea in occasione del vertice Nato a L'Aja del 24 e 25 giugno. La prima è promossa dalla campagna europea Stop ReArm Europe e organizzata tra gli altri da Arci, Ferma il Riarmo (Sbilanciamoci, Rete Italiana Pace e Disarmo, Fondazione Perugia Assisi, Greenpeace Italia), Attac e Transform Italia. Al 17 giugno erano state annunciate 440 adesioni. La seconda è promossa dal coordinamento “ Disarmiamoli ” (tra gli altri Potere al Popolo, Rete dei Comunisti, USB, studentessei, No Tav) e si pone non solo contro la guerra e le politiche di riarmo, ma anche più concretamente contro la partecipazione alla Nato e all'aumento delle spese militari per la difesa. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Roma, cortei contro guerra e riarmo. Pd-M5s-Avs: stop cooperazione militare con Israele

Il cuore di Roma si prepara a battere per la pace. Sabato 21 giugno, a Porta San Paolo, persone di ogni età si uniranno per dire no a guerra, riarmo, genocidio e autoritarismo.

