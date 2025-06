Roma Candela esalta Gasperini | Una garanzia

assistendo a una rinascita ambiziosa, con Gasperini che si presenta come la chiave di volta per riportare la Roma ai vertici del calcio internazionale. La sua esperienza e determinazione rappresentano la garanzia di un futuro promettente, mentre i tifosi sognano di celebrare nuovamente grandi successi. Stiamo entrando in un nuovo capitolo della storia giallorossa, e tutte le energie sono rivolte verso l’obiettivo di riconquistare il rispetto europeo.

La prossima stagione sarĂ la prima di una nuova era per la Roma. I giallorossi sono consapevoli di dover costruire una rosa completa in ogni reparto nell’arco di quest’estate, per poter competere tra Italia ed Europa. L’obiettivo è quello di tornare in Champions League, dopo ben 6 anni di astinenza. Per questo motivo, la famiglia Friedkin si è affidata ad un tecnico esperto e navigato, reduce da un’avventura straordinaria con l’Atalanta. Stiamo parlando di Gian Piero Gasperini, che ha atteso un’occasione da una delle piazze nobili del firmamento nazionale. Il coach di Grugliasco tenterĂ di riportare i capitolini fra le prime 4 del campionato, grazie ad un’identitĂ di gioco chiara. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Candela esalta Gasperini: “Una garanzia”

Candela: Gasp? Parla il campo, è una garanzia.

