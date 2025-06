Roma aria di rivoluzione | due addii già decisi!

Roma si prepara a vivere un periodo di rivoluzione, con due addii imminenti che potrebbero fare la differenza per il rispetto dei parametri Uefa. L’atmosfera tra i tifosi giallorossi è più serena e fiduciosa che mai, grazie anche all’ingresso di figure come Claudio Ranieri e l’arrivo di Gasp in panchina. La rinascita è alle porte: il futuro della Roma si definisce ora, e i nuovi capitoli sono pronti a scrivere un’epoca entusiasmante.

I giallorossi hanno bisogno di far quadrare i conti entro il 30 giugno per rientrare nei parametri Uefa in merito al Fair Play Finanziario. Due cessioni imminenti sistemerebbero la situazione. Si respira un’aria serena e molto positiva a Roma sponda giallorossa. Forse come non mai negli ultimi anni. Con l’inserimento in societĂ di Claudio Ranieri e l’arrivo in panchina del Gasp, i tifosi possono essere ottimisti guardando al futuro. Inoltre, anche Massare sta per sbarcare nella capitale, per un ritorno dopo la sua esperienza come assistente di Sabatini. Insomma sembrano esserci programmazione e idee chiare, con la societĂ ad operare in quanto societĂ e con il campo lasciato agli uomini appunto di campo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it