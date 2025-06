Roma allarme degrado alla Magliana | Quartiere fuori controllo

Roma, un quartiere fuori controllo: la Magliana rischia di diventare terra di nessuno. Occupazioni abusive, degrado e sicurezza assente sono all’ordine del giorno, mentre le istituzioni sembrano latitare. La Lega denuncia un abbandono che minaccia la qualità di vita dei residenti, chiedendo interventi immediati. È arrivato il momento di risvegliare l’attenzione sulla criticità di questa zona e trovare soluzioni efficaci per ripristinare ordine e dignità.

La Lega denuncia occupazioni abusive, degrado e assenza di sicurezza ROMA – “La Magliana è abbandonata a sé stessa, il Comune e il Municipio XI sembrano non esistere più”. È un atto d’accusa durissimo quello lanciato dai capigruppo della Lega a Roma Capitale e nel Municipio XI, Fabrizio Santori e Daniele Catalano, che denunciano una situazione ormai ingestibile nel quartiere romano. Nel mirino ci sono gli immobili dell’INPS in via dell’Impruneta, civici 7, 9, 13 e 15, dove – secondo i leghisti – oltre il 40% degli appartamenti risulta occupato abusivamente. “Furti di corrente, degrado, violenze, un clima di paura continua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, allarme degrado alla Magliana: “Quartiere fuori controllo”

