Rogo in balcone A fuoco le tende dei piani inferiori

Un incendio improvviso ha scosso via Cabrini, quando le fiamme sono divampate dal balcone del terzo piano, coinvolgendo anche le tende delle case sottostanti. La paura e il caos hanno regnato per ore, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito: l’appartamento era vuoto al momento dell’incendio. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, ma cosa ha scatenato questa drammatica esplosione di fuoco? Scopriamolo insieme.

Incendio sul balcone di un appartamento al terzo piano, bruciano anche le tende delle case sottostanti. Paura, a metĂ pomeriggio di ieri, in via Cabrini. Da una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe partito dal balcone. Inizialmente è stato allertato il soccorso sanitario perchĂ© si temeva che, nell’immobile, ci fossero persone da soccorrere. Fortunatamente la casa era vuota. I vigili del fuoco, intervenuti con piĂą mezzi, hanno subito iniziato ad aggredire le fiamme con molta acqua. Il fuoco ha interessato anche le tende delle abitazioni al primo e secondo piano, ma i pompieri, con autopompa e autoscala, hanno domato il rogo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rogo in balcone. A fuoco le tende dei piani inferiori

