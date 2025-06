Rogo ex Faber Village di Ostia l' osservatorio per la legalità | Fallimento che si poteva evitare

Il devastante incendio all’ex Faber Village di Ostia evidenzia un fallimento evitabile nel controllo e nella prevenzione, sollevando serie preoccupazioni sulla sicurezza e sulla legalità in zona. Federico Ruffo, presidente dell’Osservatorio sulla legalità e l’antimafia sociale del municipio X, non perde occasione per sottolineare come questa tragedia sia il risultato di negligenze che si potevano prevenire, invitando a un’azione più decisa e vigile per tutelare il territorio e i cittadini.

Il rogo dell’ex Faber Village di Ostia “è il segnale di un fallimento che si poteva evitare”. A denunciarlo è Federico Ruffo, presidente dell’Osservatorio sulla legalità e l’antimafia sociale del municipio X, che commenta così l’incendio che ha ridotto in cenere una parte dello stabilimento. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Rogo ex Faber Village di Ostia, l'osservatorio per la legalità: "Fallimento che si poteva evitare"

In questa notizia si parla di: rogo - faber - village - ostia

Ostiawakeup Mauro Delicato Vai su Facebook

Incendio in uno stabilimento balneare ad Ostia. Il locale era stato sottratto ai clan; Incendio a Ostia distrugge uno stabilimento balneare; Ancora fiamme al Faber Village Beach: a fuoco le cabine.

Brucia lo stabilimento Faber Village Beach a Ostia, è il secondo rogo in pochi mesi - Confiscato anni fa alla criminalità organizzata, il Faber era già stato devastato dalle fiamme nella notte tra il 19 e il 20 febbraio scorso ... msn.com scrive

Ostia, il Faber Beach di nuovo in fiamme: «Era il simbolo del riscatto dalla criminalità» - Ora la gran parte della struttura è distrutta L'articolo Ostia, il Faber Beach di nuovo in fiamme: «Era il simbolo del riscatto dalla criminalità» proviene da Open ... Lo riporta msn.com