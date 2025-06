Rocky si tuffa nel Brenta poi va in crisi | salvato dai vigili del fuoco

Un pomeriggio movimentato lungo il Brenta, quando Rocky, un vivace cagnolino, si tuffa nel fiume e finisce in difficoltà. Salvato tempestivamente dai vigili del fuoco, l’episodio si ripete purtroppo con frequenza in quella zona di Noventa Padovana. Ma cosa spinge questi amici a quattro zampe a sfidare le acque? La risposta, tra avventure e attenzione, rivela molto sul rapporto tra uomini e animali nel cuore della natura.

Non è la priva volta che capita un episodio del genere lungo il Brenta all'altezza di Noventa Padovana. Ieri sera 21 giugno verso le 18,50 i Vigili del fuoco sono intervenuti a Noventa Padova sull’argine sinistro del Brenta, per salvare un cane di nome Rocky sfuggito al padrone. I pompieri. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Rocky si tuffa nel Brenta poi va in crisi: salvato dai vigili del fuoco

