Rocco Veccia è il nuovo segretario provinciale della Failp Cisal di Foggia

Il mondo sindacale di Foggia si rinnova con entusiasmo: giovedì scorso, Rocco Veccia, giovane e brillante professionista con una laurea magistrale in giurisprudenza e un’esperienza consolidata in Poste, è stato nominato nuovo segretario provinciale della Failp Cisal. Con determinazione e passione, si appresta a guidare il sindacato verso nuovi traguardi, rafforzando i diritti dei lavoratori e promuovendo un dialogo costruttivo con le istituzioni. Anzitutto, desidero ringraziare il mio predecessore per quanto...

È stato nominato nella giornata di giovedì il nuovo segretario provinciale della Failp Cisal di Foggia. Si tratta del Dottor Rocco Veccia, under 40, laurea magistrale in giurisprudenza, dipendente di Poste già da alcuni anni. "Anzitutto, desidero ringraziare il mio predecessore per quanto.

