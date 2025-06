Roberto Vecchioni tra silenzio e tuono | il concerto

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile con Roberto Vecchioni, che apre le serate di musica dal vivo a Carrara in piazza Matteotti. Martedì alle 21.30, il cantautore porta sul palco il suo ‘Tra il silenzio e il tuono Tour’, un viaggio tra le note dell’ultimo album ‘L’Infinito’ e i suoi grandi classici. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona musica, che promette emozioni pure e autentiche. Non mancare!

Roberto Vecchioni inaugura le serate dedicate alla musica dal vivo organizzate dal Comune di Carrara in piazza Matteotti. Martedì alle 21.30 Roberto Vecchioni porta sul palco il suo ‘ Tra il silenzio e il tuono Tour ’, prodotto da DM Produzioni, nella prima parte è dedicato ai brani dell’ultimo album ‘L’Infinito’ per poi lasciare spazio ad alcuni classici del repertorio del cantautore. Roberto Vecchioni (nella foto) è accompagnato dalla band storica, formata da Lucio Fabbri (pianoforte e violino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria). Tra il silenzio e il tuono Tour è un grande spettacolo di canti e monologhi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Roberto Vecchioni, tra silenzio e tuono: il concerto

In questa notizia si parla di: roberto - vecchioni - silenzio - tuono

VIDEO | Premi speciali Narrativa Flaiano a Roberto Vecchioni e Gaetano Lauri: svelate le terne finaliste under e over 35 - Roberto Vecchioni e Gaetano Lauri sono i vincitori dei Premi speciali per la Narrativa dei Premi Internazionali Flaiano 2025.

Roberto Vecchioni, il professore della musica italiana in concerto ad Aquileia, sabato 6 settembre 2025 Roberto Vecchioni, cantautore, paroliere, scrittore, poeta e insegnante italiano, artista amato dal pubblico di ogni età, capace di vendere oltre otto milioni di Vai su Facebook

Roberto Vecchioni, tra silenzio e tuono: il concerto; Roberto Vecchioni | Tra il silenzio e il tuono tour; Roberto Vecchioni alla ChorusLife Arena di Bergamo: «Tra il silenzio e il tuono. L'arte nasce anche dal dolore».

Roberto Vecchioni, tra silenzio e tuono: il concerto - Roberto Vecchioni inaugura le serate dedicate alla musica dal vivo orgaìnizzate dal Comune di Carrara in piazza Matteotti. Segnala lanazione.it

Roberto Vecchioni in tour tra il silenzio e il tuono - Roberto Vecchioni torna in concerto stasera all’Europauditorium con ’Tra il silenzio e il tuono Tour’, che prende il nome dal suo ultimo lavoro letterario. msn.com scrive