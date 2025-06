rivolta per il nuovo elettrodotto oltre 250 firme anti inquinamento

Una mobilitazione senza precedenti scuote Calenzano: in poche ore, oltre 250 cittadini hanno firmato una petizione contro il nuovo elettrodotto 380 kV, evidenziando preoccupazioni di inquinamento e impatto sulla salute. Promossa dal comitato ’Calenzano Paesaggio e Salute’, la protesta si concentra sul tratto che attraversa il centro e il futuro parco delle Carpugnane, segnando un forte segnale di cittadinanza attiva e tutela del territorio. La battaglia continua, e il futuro di Calenzano è nelle mani dei suoi abitanti.

Oltre 250 firme raccolte nell’arco di poche ore e già consegnate al sindaco Giuseppe Carovani. Oggetto della petizione, promossa dal comitato di cittadini ’Calenzano Paesaggio e Salute’, il nuovo elettrodotto 380 kV tra Colunga e Calenzano e in particolare il tratto che attraversa parte del centro cittadino e corre lungo l’asse di via Pertini costeggiando le abitazioni e il futuro parco delle Carpugnane. Area in cui sono già visibili tralicci alti diversi metri, impattanti dal punto di vista estetico ma – temono i residenti – soprattutto da quello delle emissioni: "Questa nuova linea aerea – si legge nella petizione – seguirà il tracciato di una linea esistente ma concentrerà su di sé una portata di gran lunga maggiore rispetto alle linee attuali dato che sarà formata da una doppia terna da 380 kV. 🔗 Leggi su Lanazione.it