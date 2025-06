RivieraBanca a sostegno delle associazioni

RivieraBanca si distingue ancora una volta come alleato delle realtà sociali con l'iniziativa 'Percorsi condivisi'. In collaborazione con Ginger, la piattaforma di crowdfunding, la banca supporta sei progetti no profit dedicati a cause sociali, contribuendo con il 50% del budget. Un impegno concreto che rafforza il tessuto sociale e promuove iniziative di crescita e coesione. Un passo importante verso un futuro più solidale e sostenibile, che invita tutti a partecipare.

Con ’Percorsi condivisi’, RivieraBanca scende in campo a sostegno della associazioni no profit, in collaborazione con la piattaforma di crowfounding Ginger. L’iniziativa supporta sei progetti ad impatto sociale attraverso raccolte fondi, con l’obiettivo di incrementare le iniziative che mirano alla crescita e alla coesione sociale. La banca contribuirà alla campagna con il completamento del budget, finanziando il 50 per cento dei progetti. "Siamo molto legati al nostro territorio – dice il presidente di RivieraBanca Fausto Caldari – Vogliamo offrire un supporto concreto al terzo settore perchè ogni progetto si trasformi in opportunità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - RivieraBanca a sostegno delle associazioni

In questa notizia si parla di: raccolte - fondi - rivierabanca - associazioni

I campioni della solidarietà. Tra golf e basket: vince lo sport. Le raccolte fondi dei Lions - Due straordinarie giornate di sport e solidarietà hanno brillato a Castel San Pietro Terme, dimostrando come il gioco possa unire cuori e fare la differenza.

Sanremo: grande successo per la raccolta fondi per l'associazione La Casa Grande di GIZ di Arma di Taggia, raccolti circa 4000 euro; Domenica la locale sezione del Rotary Club dona uno spirometro ad Albenga; La lettera della premier: «Voi un esempio, il dolore diventa amore».

Raccolte fondi: associazioni e parrocchie in campo - l’ente raddoppierà il contributo raccolto, fino a un massimo di 15mila euro ad associazione. Si legge su ilrestodelcarlino.it

La Fondazione Carifano pubblica il quinto bando. Associazioni, stanziati 250mila euro. La molla della raccolta fondi online - 000 euro le donazioni raccolte, rappresenta una delle principali fonti di finanziamento dei progetti ... Segnala corriereadriatico.it