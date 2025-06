Ritrovato primo film di Ettore Petrolini anteprima a Bologna

Un tesoro nascosto del cinema italiano è stato finalmente ritrovato: il primo film di Ettore Petrolini, girato nel 1913 e considerato perduto da oltre un secolo. Intitolato 'Petrolini disperato per eccesso di buon cuore', questo breve capolavoro di soli dieci minuti rivela un Petrolini in forma smagliante e offre uno sguardo prezioso sulla nascita della comicità cinematografica italiana. Un'occasione unica da non perdere, che apre nuove prospettive sulla storia del nostro cinema.

Il primo film di Ettore Petrolini, interpretato dal grande attore romano nel 1913 e considerato perduto - 'Petrolini disperato per eccesso di buon cuore', della durata di una decina di minuti - è stato ritrovato negli archivi della Fondation Jérôme Seydoux-Pathé e presentato in anteprima al Cinema Modernissimo di Bologna in apertura della 39a edizione del festival Il Cinema Ritrovato, promosso dalla Cineteca fino al 29 giugno. 'Petrolini disperato per eccesso di buon cuore', ritrovato nella sua integrità e con le indicazioni delle didascalie, mostra Petrolini (1884-1936) lungo lo svolgersi di una giornata nella quale compie diverse buone azioni.

