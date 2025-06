Ritrovarsi insieme dopo mezzo secolo gli ex studenti del Graziano Benincasa si ritrovano dopo 50 anni

Un momento di grande emozione e nostalgia, condividendo ricordi indelebili e storie di vita che si intrecciano dopo 50 anni. Gli ex studenti del Graziano Benincasa di Ancona dimostrano come l’amicizia vera possa superare il tempo, unendo generazioni diverse in un abbraccio collettivo. Questa riunione speciale testimonia il valore duraturo delle radici scolastiche, rinnovando i legami e celebrando un patrimonio di ricordi che nessuno potrà mai cancellare.

ANCONA - Si erano giĂ ritrovati nel 1995 per i venti anni dalla maturitĂ ; oggi, gli studenti della classe 5^B del Istituto Tecnico per Geometri “Graziano Benincasa” di Ancona, (ora Istituto di Istruzione Superiore “Vanvitelli Stracca Angelini”), si sono nuovamente riuniti, in una conviviale, per. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Ritrovarsi insieme dopo mezzo secolo, gli ex studenti del “Graziano Benincasa” si ritrovano dopo 50 anni

In questa notizia si parla di: studenti - graziano - benincasa - anni

Ex Savoia pronto dopo Natale per gli studenti del Benincasa. Rispettato il cronoprogramma dei lavori - Un tetris a tempo di record per garantire un edificio consono ai 750 studenti dell’istituto superiore Benincasa di via Marini ... Lo riporta corriereadriatico.it

Università Suor Orsola Benincasa in lutto: un minuto di silenzo per Federica Rivoli, studentessa morta a 23 anni - Si è spenta, all'età di 23 anni, Federica Rivoli, studentessa della laurea magistrale in psicologia e rappresentante degli studenti, della ... ilmattino.it scrive