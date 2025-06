Ritrovarsi insieme dopo mezzo secolo gli ex studenti del Benincasa si ritrovano dopo 50 anni

Dopo mezzo secolo, gli ex studenti della classe 5^B del Benincasa di Ancona si sono ritrovati ancora una volta, emozionati e felici di condividere ricordi e sorrisi. Un’occasione unica per rinsaldare legami che il tempo ha solo rafforzato, celebrando un passato che continua a vivere nel presente. Una serata che ha dimostrato come l’amicizia vera dura nel tempo e si rinnova, creando nuovi capitoli di affetto e nostalgia.

ANCONA - Si erano già ritrovati nel 1995 per i venti anni dalla maturità; oggi, gli studenti della classe 5^B del Istituto Tecnico per Geometri "Grazioso Benincasa" di Ancona, (ora Istituto di Istruzione Superiore "Vanvitelli Stracca Angelini"), si sono nuovamente riuniti, in una conviviale, per.

