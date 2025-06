Ritorno a Las Sabinas anticipazioni al 27 giugno | Lucas viene rapito

Scopri le emozionanti anticipazioni di "Ritorno a Las Sabinas" dal 23 al 27 giugno: Lucas viene rapito durante un viaggio verso la casa della nonna, creando tensione e mistero. Manuela si trova in un vortice di emozioni, mentre Dani nota i suoi sentimenti nascosti per Alex. Nel frattempo, Paloma confida ad Esther una decisione importante riguardo il suo futuro lavorativo. Riusciranno i personaggi a superare le sfide che li attendono?

