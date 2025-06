Ritorna Libri in vigna a Tenute Lu Spada | si parte con La città di ferro e fuoco

Nel cuore di Brindisi, Tenute Lu Spada rinnova il suo tradizionale appuntamento con Libri in Vigna, un evento che unisce cultura, natura e gusto. Quest’anno, si parte con "Città di Ferro e Fuoco", un viaggio tra storie e sapori che coinvolge appassionati e visitatori in un’esperienza indimenticabile tra vigneti, musica e cultura. Un’occasione imperdibile per scoprire come i vini si intrecciano con storie e emozioni, rafforzando il legame tra territorio e comunità .

BRINDISI - Tenute Lu Spada si appresta, come ogni anno, a organizzare tra le sue vigne e gli spazi verdi una serie di incontri in cui i suoi vini dialogano con attivitĂ culturali, ricreative, musicali ed enogastronomiche. Un programma ricco di iniziative ed esperienze pensato per rafforzare il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Ritorna "Libri in vigna" a Tenute Lu Spada: si parte con "La cittĂ di ferro e fuoco"

In questa notizia si parla di: spada - ritorna - libri - vigna

Ritorna Libri in vigna a Tenute Lu Spada: si parte con La cittĂ di ferro e fuoco.

BRINDISI.Libri in vigna, Il 27 luglio, ore 20, a TENUTE LU SPADA il prof. Gianfranco VIESTI presenta il suo ultimo libro “Riuscirà il PNRR a rilanciare l’italia?” - Un paese non si rilancia con una lista di riforme e di investimenti scritta da tecnici, anche se di grande qualità; ma solo attraverso una visione politica del suo futuro. Secondo brindisilibera.it

BRINDISI.LIBRI IN VIGNA A TENUTE LU SPADA - Tenute Lu spada si appresta ad organizzare come ogni anno, tra le sue vigne e negli spazi verdi aziendali, gli incontri dei suoi vini con attivitàà culturali, ri/creative,musicali ed enogastronomiche ... Si legge su brindisilibera.it