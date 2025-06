Risultati Mondiale per Club LIVE | Lautaro Martinez pareggia la sfida tra l’Inter e l’Urawa

Il Mondiale per Club entra nel vivo con emozionanti sfide, tra cui la sorprendente rimonta di Lautaro Martinez che pareggia per l’Inter contro l’Urawa. La competizione, che si svolge in America, tiene tutti col fiato sospeso. La Juventus, impegnata nel girone G, affronta un percorso ricco di sfide e sorprese. Ecco gli ultimi aggiornamenti sui risultati e sulla classifica aggiornata, per vivere ogni momento di questa avvincente manifestazione calcistica.

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 (6? Coman, 18? Boey, 20? Olise, 21? Coman, 45? Muller, 48? Olise, 67? Musiala, 73? Musiala, 84? Musiala, 89? Muller) Domenica 15 giugno, ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: Lautaro Martinez pareggia la sfida tra l’Inter e l’Urawa

In questa notizia si parla di: mondiale - club - risultati - lautaro

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

L'Inter debutta al Mondiale per Club con un pareggio con i messicani del Monterrey. Svantaggio iniziale con gol dell'intramontabile Sergio Ramos, e 1-1 definitivo di Lautaro Martinez. Vai su Facebook

Dove vedere il Mondiale per Club oggi: diretta tv gratis delle partite e orario italiano; Inter-Urawa Red Diamonds, formazioni ufficiali: Sebastiano Esposito e Zalewski dietro a Lautaro, Luis Henrique dal 1; Mondiale per Club, i calciatori più pagati: Lautaro fuori dalla top-20, c'è Vlahovic.

Inter-Urawa Red Diamonds, il risultato in diretta live della partita del Mondiale per Club - Urawa Red Diamonds, il risultato in diretta live della partita del Mondiale per Club ... Come scrive sport.sky.it

Inter-Urawa Red Diamonds, formazioni ufficiali: Sebastiano Esposito e Zalewski dietro a Lautaro, Luis Henrique dal 1' - Le scelte di Cristian Chivu e Maciej Skorza per la sfida valida per la 2a giornata in programma sabato 21 giugno alle 21 al Lumen Field di ... Riporta eurosport.it