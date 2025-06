Risultati Mondiale per Club LIVE | Lautaro e Carboni salvano Chivu e l’Inter vince nel recupero contro l’Urawa

Il Mondiale per Club entra nel vivo con risultati emozionanti e colpi di scena. Lautaro Martinez e Carboni si rivelano eroi salvando Chivu e regalando all’Inter una vittoria all’ultimo respiro contro l’Urawa, mentre in campo si accendono le sfide più avvincenti. Rimanete con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti in tempo reale, i goal decisivi e il cammino delle squadre verso la gloria mondiale. La competizione è appena iniziata, e il meglio deve ancora venire!

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 (6? Coman, 18? Boey, 20? Olise, 21? Coman, 45? Muller, 48? Olise, 67? Musiala, 73? Musiala, 84? Musiala, 89? Muller) Domenica 15 giugno, ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: Lautaro e Carboni salvano Chivu e l’Inter vince nel recupero contro l’Urawa

Risultati Mondiale per Club LIVE: Lautaro Martinez pareggia la sfida tra l’Inter e l’Urawa - Il Mondiale per Club entra nel vivo con emozionanti sfide, tra cui la sorprendente rimonta di Lautaro Martinez che pareggia per l’Inter contro l’Urawa.

Risultati Mondiale per Club LIVE: Juve in vantaggio contro l’Al Ain con la rete di Kolo Muani, sospesa per maltempo Pachuca Salisburgo - Il Mondiale per Club entra nel vivo, regalando emozioni e sorprese in ogni match. La Juventus apre il suo cammino con una vittoria importante contro l’Al Ain, grazie alla rete di Kolo Muani, mentre il maltempo sospende l’incontro tra Pachuca e Salisburgo.

L'Inter debutta al Mondiale per Club con un pareggio con i messicani del Monterrey. Svantaggio iniziale con gol dell'intramontabile Sergio Ramos, e 1-1 definitivo di Lautaro Martinez.

Mondiale per Club, Inter-Urawa Red Diamonds 2-1: Valentin Carboni regala la prima vittoria a Chivu - L'argentino ha completato la rimonta nerazzurra in pieno recupero dopo il pareggio di Lautaro. Si legge su msn.com

