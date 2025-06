Risultati Mondiale per Club LIVE | in campo l’Inter contro Urawa in un match quasi decisivo

Il Mondiale per Club entra nel vivo con partite emozionanti e sfide decisive, tra cui l'atteso confronto tra l'Inter e Urawa. In questa competizione globale, ogni risultato conta e tiene alta la suspense: scopri gli aggiornamenti live e il percorso delle squadre, tra cui la Juventus nel girone G. Resta sintonizzato per non perdere neanche un dettaglio di questa avvincente battaglia mondiale.

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 (6? Coman, 18? Boey, 20? Olise, 21? Coman, 45? Muller, 48? Olise, 67? Musiala, 73? Musiala, 84? Musiala, 89? Muller) Domenica 15 giugno, ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: in campo l’Inter contro Urawa in un match quasi decisivo

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Mondiale per Club, i risultati delle partite di oggi: vince il Bayern, eliminato il LAFC #SkySport #FIFACWC

La prima giornata del Mondiale per Club FIFA 2025 ha regalato emozioni contrastanti, con risultati che spaziano dal pareggio a reti bianche al trionfo tennistico. Il 15 giugno 2025 ha segnato l'inizio ufficiale della competizione più ricca della storia del calcio pe

