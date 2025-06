Risultati Mondiale per Club LIVE | in campo il Borussia Dortmund contro il Mamelodi Sundowns

Il Mondiale per Club entra nel vivo, con sfide emozionanti e sorprese che incrociano le strade di grandi squadre. In campo il Borussia Dortmund si confronta con il Mamelodi Sundowns, mentre la Juventus segue con attenzione il proprio percorso nel girone G. Restate con noi per gli aggiornamenti live su risultati, classifiche e momenti salienti di questa competizione internazionale. La sfida è appena iniziata: chi conquisterà il titolo?

Risultati Mondiale per Club LIVE: gli aggiornamenti sui match della competizione in America e il percorso della Juve. Inizia il Mondiale per Club con i bianconeri impegnati nel girone G. Di seguito tutti gli aggiornamenti sui match della competizione che si sta svolgendo in America e il percorso della Juve. LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL MONDIALE PER CLUB. Risultati Mondiale per Club, 1ª giornata. Domenica 15 giugno, ore 2.00 – Al Ahly vs Inter Miami (Gruppo A) 0-0 Domenica 15 giugno, ore 18.00 – Bayern Monaco vs Auckland City (Gruppo C) 10-0 (6? Coman, 18? Boey, 20? Olise, 21? Coman, 45? Muller, 48? Olise, 67? Musiala, 73? Musiala, 84? Musiala, 89? Muller) Domenica 15 giugno, ore 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Mondiale per Club LIVE: in campo il Borussia Dortmund contro il Mamelodi Sundowns

