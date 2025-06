Risse e molestie esercizi pubblici vietati per due persone

Le risse e le molestie negli esercizi pubblici sono vietate per due persone, e la legge si fa rispettare. Il Questore di Treviso, Alessandra Simone, ha recentemente emesso un provvedimento di divieto di accesso ai pubblici esercizi a un cittadino straniero coinvolto in una lite nel centro di Conegliano. La sicurezza e il rispetto delle regole sono fondamentali per vivere una comunità civile e tranquilla.

Il Questore di Treviso, Alessandra Simone, ha emesso un provvedimento di divieto di accesso ai pubblici esercizi nei confronti di un cittadino straniero classe 1992, resosi responsabile lo scorso 3 giugno - insieme ad altre persone - di una lite scoppiata nel centro cittadino di Conegliano

