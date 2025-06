Risse, droga e scazzottate, il Royal Ascot non è solo il tempio british dei cappelli da urlo - VIDEO.

Il Royal Ascot, noto per eleganza e spettacolari cappelli da urlo, nasconde un lato più oscuro fatto di risse, droga e tensioni. Tra scazzottate e comportamenti fuori controllo, questo evento si rivela ogni anno un palcoscenico di contrasti sorprendenti: la regalità di un lato, il caos dall’altro. Ma cosa c’è dietro questa dualità? È un’immagine distorta o una realtà nascosta? Scopriamo insieme il vero volto di uno degli appuntamenti più iconici del panorama britannico.

Il Royal Ascot non è solo il tempio british dei cappelli da urlo: risse, droga e scazzottate A scorrere il web ti accorgi che Ascot non è proprio un posto tranquillo: rissa nel 2017, rissa nel 2018, rissa nel 2024. E ora rissa nel 2025. Complice il caldo, l’alcol e la. cocaina. Il tutto mentre la regina, nel nostro caso il re, arriva tra una folla festante di vip e reali a bordo di una carrozza trainata da cavalli. “Il Re e la Regina sono stati raggiunti dalla vecchia amica di scuola di Camilla – scrive il Daily Mail – Lady Cavendish, e da suo marito Lord Cavendish, nella loro carrozza, durante la tradizionale processione in carrozza lungo il percorso”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it