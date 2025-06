Risse all’ex Caserma Serena Bonotto e Cogo Fdi | Episodi inaccettabili

risse all’ex caserma Serena, Bonotto e Cogo FDI: episodi inaccettabili. I fatti registrati nelle ultime ore all’esterno dell’ex caserma Serena destano forte preoccupazione e meritano una riflessione seria e attenta. Due distinti episodi hanno difatti richiesto l’intervento della Polizia di Stato, dei Carabinieri e dei militari dell’Esercito. Al centro, in questa escalation di violenza, c’è la necessità di rafforzare le misure di sicurezza e promuovere un dialogo costruttivo con la comunità.

«I fatti registrati nelle ultime ore all'esterno dell'ex caserma Serena destano forte preoccupazione e meritano una riflessione seria e attenta. Due distinti episodi hanno difatti richiesto l'intervento della Polizia di Stato, dei Carabinieri e dei militari dell'Esercito. Al centro, in.

