Risse aggressioni un' auto ribaltata e una donna ubriaca | la movimentata notte comasca

Una notte intensa e movimentata quella che ha attraversato la provincia di Como tra venerdì 20 e sabato 21 giugno. Tra risse, aggressioni, un'auto ribaltata e una donna ubriaca, i soccorritori sono stati tempestivi e instancabili in un susseguirsi di interventi che hanno coinvolto diverse località, da Como a Dongo e Cantù. Un episodio che testimonia quanto sia importante la pronta reazione delle forze dell'ordine e dei servizi di emergenza.

