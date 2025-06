Risse aggressioni un' auto ribaltata e una donna ubriaca | la movimentata notte comasca

Una notte intensissima quella vissuta nel comasco tra venerdì e sabato, caratterizzata da risse, aggressioni, un'auto ribaltata e una donna ubriaca. I soccorritori si sono trovati a intervenire senza sosta tra Como, Dongo e Cantù, affrontando una serie di emergenze che hanno scosso la provincia. Un episodio dopo l’altro, si è evidenziato quanto la movida possa sfociare in situazioni di grave pericolo, richiedendo prontità e professionalità.

Una lunga notte di interventi per i soccorritori quella tra venerdì 20 e sabato 21 giugno in provincia di Como, dove si sono susseguiti episodi di ubriachezza, aggressioni, risse e incidenti stradali. Le ambulanze hanno operato senza sosta in varie località, da Como a Dongo, passando per Cantù.

In questa notizia si parla di: risse - aggressioni - notte - auto

