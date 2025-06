Rissa a bottigliate nel parcheggio dell' Esselunga | due arresti

Un violento scontro tra tre uomini ha scosso il parcheggio dell'Esselunga di via Adriano a Milano, degenerando in una rissa a colpi di bottiglie. La scena, particolarmente cruenta, ha richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine, con due persone arrestate e tre trasportate in ospedale. Un episodio che mette in luce quanto possa essere imprevedibile la violenza urbana e l'importanza di mantenere la calma.

Una rissa a colpi di bottiglie, tre uomini in ospedale e due arresti. Una segnalazione nella serata di venerdì 20 giugno ha fatto intervenire all'interno del parcheggio del supermercato Esselunga di via Adriano a Milano una volante della polizia di Stato. Qualcuno riferiva di una rissa in.

